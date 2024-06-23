Kardeşi ağabeyine ikinci hayatı verdi

Afyonkarahisar'da yüksek riskli lösemi türü nedeniyle zor günler geçiren 14 yaşındaki çocuğa, kız kardeşinden ilik nakli yapıldı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Ayşegül Girgin 8 ay önce oğlu Musa Girgin'i halsizlik şikayetiyle hastaneye götürdü. Tetkikler sonrası lösemi tanısı konulan Girgin'e, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 4 yaşındaki kardeşi Mihra'dan alınan kemik iliği nakledildi. Anne Ayşegül Girgin, hastalığın adını daha önce çok duyduğunu ama kendilerinin de başına geleceğini hiç düşünmediğini söyledi.Hastalıkla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını aktaran Girgin, yaptıkları araştırma sonucu işin ciddiyetinin farkına vardıklarını dile getirdi. Ailece zor günler geçirdiklerini anlatan Girgin, "Nakil olması gerektiği belirtilince yapılan tahlillerde kızım ile ağabeyi uyumlu çıktı. Oğlumun tedavisi güzel ilerledi" dedi.