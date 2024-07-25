Ziyaretçi akınına uğruyor! 6 ayda 350 bin kişi geldi

Afyonkarahisar, Kütahya ile Eskişehir üçgeninde, Pphrygia Epiktetos (Küçük Frigya) dağlık yerleşimi olarak tanımlanan Frig Vadisi, kaya oluşumları, kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı kayalara oyulan yüzlerce mağarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 3 bin yıllık yerleşim yeri olan Frig Vadisi, son yıllarda kültür ve doğa turizmi tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Efsanevi kralları Midas ile bilinen, M.Ö. 900-600 yılları arasında yaşayan Friglerden kalma onlarca eserin yanı sıra Romalılar ve Bizanslılara ait birçok yapının da bulunduğu bölgeyi, yılın 6 aylık döneminde 350 bin kişi ziyaret etti.

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, bölgenin yaklaşık 3 bin yıldan fazla tarihe sahip olduğunu belirterek, "Sadece Frigya değil, sonrasında kalan bütün medeniyetler bu bölgede yaşamış. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı Medeniyeti ve Cumhuriyetimizden itibaren de burası bir Yörük köyü olarak devam etmekte. Friglerin bu bölgede yoğunlaşmış olan kaya mezarları, tapınakları, daha sonra yaşamış Romalıların da kiliselerini, şapellerini oluşturmakta. Onların bu bölgede yoğun yaşadıklarını Ayazini köyümüzde görmekteyiz. Ayazini'nin yaklaşık 3 bin yıllık mazisi var" ifadelerini kullandı.

'100'ÜN ÜZERİNDE EV RESTORE EDİLDİ'

Frig Vadisi'nin içindeki Ayazini köyünde 2 yıl boyunca 5 etap sokak sağlıklaştırması yapıldığını aktaran Kaymakam Bildirici, "100'ün üzerinde ev sokak sağlıklaştırması yapılarak restore edildi. Doğal taştan oluşan bu evler, insanların misafirlerini ağırlamaya hazır bir şekilde günümüze ulaştı. Burada hala çalışmalarımız devam ediyor. Karşılama merkezimiz var, hemen Ayazini girişinde. Karşılama merkezimiz bir interaktif müze aslında. Hem bölgeyi, hem Frigya'yı tanıtıyor. Sokak sağlıklaştırması yapılan 2 güzel caddemiz var. İnsanların gelip rahat şekilde gezebilmesi için burayı trafiğe de kapattık" diye konuştu.