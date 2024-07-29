Başkan Köksal’dan skandal bir hamle daha geldi: Şimdi sıra cemevinde

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burcu Köksal göreve geldiğinden beri aldığı kararlarla gündemden düşmüyor. Daha önce Suriyelilerin dükkanlarını kapatarak tepki çeken Başkan Köksal, şimdi de bölgedeki tek cemevini kapatma kararı aldı. Başkan Köksal belediye ile cemevi yönetimi arasında 2028 yılına kadar imzalanan bir protokol olmasına rağmen, tahliye edilmesini istedi. Belediyenin derneğe gönderdiği tebligata da "Belediyenin taşınmaza ivedi olarak ihtiyacı bulunduğu" ibaresini yer verdi.

"SÖZLEŞME 2028'DE BİTİYOR"

DERNEK Başkanı Güllü, seçimlerde Köksal'a destek vermedikleri için böyle bir adım atıldığını belirterek, "Köksal tamamen siyasi intikam duygusu içerisinde hareket ediyor. 2028 yılına kadar protokolümüz devam ediyor" dedi. Seçildikten sonra ilk iş olarak kentteki göçmenlere ait işyerlerini mühürleten, ardında göçmenlerin evlilikleri için alınan nikah ücretinin 25 kat artıran Köksal şimdide alevi vatandaşlara kafayı taktı. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçimde kendisine desteklemedikleri gerekçesiyle, mülkü belediyeye ait olan şehirdeki tek cemevini boşaltma kararı alması alevi vatandaşları ayaklandırdı.

MUSTAFA Güllü, Başkan Köksal'ın tahliye hamlesine ateş püskürdü. Güllü, "Önceki Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Partili Burhanettin Çoban ile 10 yıllığına bir protokol imzaladık. Sonra Alevi Kültür Derneği'ni kapatıp, Hacıbektaş-ı Veli Kültür Derneği'ni kuruduğumuz için o dönem Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeybek'le 7 yıllık bir protokol daha imzaladık. O protokolle devam ettik. Sözleşmemiz 28 Aralık 2028'de bitiyor" şeklinde konuştu.

SİYASALLAŞTIRMA ÇABASI

KÖKSAL tarafından Afyonkarahisar'da bir Alevi Derneği kurulduğunu, bu derneğe CHP'li kişilerin yerleştirildiğini ifade eden Güllü, "Biz insanları Alevi- Sünni diyerek ayırmıyoruz. Cemevimize Sünni kardeşlerimiz de geliyor. Yemek veriyorlar. Cenazelerini kaldırıyorlar. Onlar sadece kendi siyasi görüşüne hizmet eden insanların örgütlendiği bir yer haline gelsin istiyor ama biz cemevlerini siyasallaştırmaya çalışan bu kişilere izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZI ARAYACAGIZ"

HORASAN Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, CHP'nin Aleviliği siyasi çıkarlarına alet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yaptığı beklemediğimiz bir hareket değil. Ama orası bir inanç yeri. Bu hukuksuz davranışı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz ve her türlü yargı yoluna da başvuracağız. Kamuoyu nezdinde hukuksal orak da her türlü hakkımızı arayacağız" şeklinde konuştu.