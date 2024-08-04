Genç kızın cesedi kanalda bulundu

Polis, Sultan Tosun'un eski erkek arkadaşı ile aralarında problem olduğunu ve korktuğu için bir süredir iş çıkışında annesinin gelip kendisini aldığı birlikte eve gittiklerini belirledi. Genç kızın eski erkek arkadaşı Y.Ç. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın merkez Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda bulunan kanalda, bir kadının sırtüstü hareketsiz yattığını fark edenler polise haber verdi.

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Sultan Tosun olduğu tespit edildi.

Acılı baba, "Sadece bakacağım. Kızım mı değil mi?" diyerek kızının cesedini görmek için polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı.