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Haberler Afyonkarahisar

Eber Gölü’nde çıkan yangın 1 saatin sonunda söndürüldü

Eber Gölü’nde sebebi belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangında 9 dönüm alan zarar gördü. Zeminin bozuk ve bataklık olmasına rağmen ekipler yangını 1 saatin sonunda söndürdü.

İHA
Eber Gölü’nde çıkan yangın 1 saatin sonunda söndürüldü

Eber Gölü'nün kuruyan bölümlerindeki sazlıkların bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 9 dönüm alan zarar gördü.

Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Gölün kıyılarında bulunan kamışlık alanlar belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gölün kuruyan kesimlerinin zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere müdahale edemedi. Yaklaşık 1 saatin sonunda sönen yangında 9 dönümlük alan zarar gördü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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