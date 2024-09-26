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Afyon'da torbacı operasyonu: 2 zehir taciri yakalandı

Afyonkarahisar’da zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda değişik tür ve miktarda uyuşturucu maddeler ve bir miktar para ele geçirildi.

İHA
Afyon’da torbacı operasyonu: 2 zehir taciri yakalandı

Afyonkarahisar'da edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ruhsatsız tabanca, 54 gram uyuşturucu madde, 40 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 26 adet uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL ele geçirildi.

Operasyon sonrası, H.T. ve H.Ö. isimli şahıslara "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçu çerçevesinde adli işlem yapılırken, H.B. ve H.M. isimli şahıslar "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçu çerçevesinde gözaltına alındı.

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