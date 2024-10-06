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Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

AA
Afyonkarahisar’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde H.A. idaresindeki tır, ilçenin Salihler köyü mevkisinde karşı istikametten gelen N.B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, N.B. ve araçta yolcu olarak bulunan F.B. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan L.B. ve G.B. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan G.B., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü H.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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