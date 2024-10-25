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Haberler Afyonkarahisar Afyon’da devrilen tur otobüsü kazasında yaralanan Japon turist öldü

Afyon’da devrilen tur otobüsü kazasında yaralanan Japon turist öldü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan kazada yaralanan 84 yaşındaki Japon turist, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Japon turistin cenazesi, ülkesine gönderildi.

AA
Afyon’da devrilen tur otobüsü kazasında yaralanan Japon turist öldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçen hafta tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Japon turist, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tabei Kiyoshi, (84) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tabei Kiyoshi'nin cenazesinin hastanedeki işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi. A.Ş. (56) idaresindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsünün, 17 Ekim'de Çay-Şuhut kara yolu Demirbel mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu 20'si Japon turist, 22 kişi yaralanmıştı.

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