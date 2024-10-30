Eber Gölü’ndeki sazlık yangınına havadan müdahale ediliyor

Eber Gölü'nün Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü sınırlarındaki sazlık alanında, 26 Ekim'de yangın çıktı. 5 farklı noktadaki yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 gündür devam eden yangına bugün Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından havadan da müdahale edildi. Bölgenin zemin yapısı nedeniyle itfaiye araçlarının girmekte güçlük çektiği yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Eber Gölü'ndeki sazlık alanlar birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yaparken, bölge halkının da önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.