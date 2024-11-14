Eber Gölü tehlike altında: Giriş ve çıkış süresiz yasaklandı

Göl çevresindeki alana baktığımız da ise çevre felaketi gözükmektedir. Bu yangınlar neden oldu ve kim yaktı sorusundan ziyade ilk sorumuzun gölün suyuna ne oldu? Gölde su olsaydı bu yangınlar olmazdı" dedi.



Öte yandan, yangınların neden olduğu hava kirliliği Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerinde yaşayan vatandaşları olumsuz etkiledi.