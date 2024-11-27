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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da durdurulan TIR'da 4 başlıklı heykel ele geçirildi

Afyonkarahisar’da durdurulan TIR'da 4 başlıklı heykel ele geçirildi

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da arama yapıldı. Aramada Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli, 4 sikke, obje, ruhsatsız tabanca ve 1,5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi.

DHA
Afyonkarahisar’da durdurulan TIR’da 4 başlıklı heykel ele geçirildi

Afyonkarahisar'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli ile 1,5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da durdurulan TIR’da 4 başlıklı heykel ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu TIR'da arama yaptı. Aramada Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli, 4 sikke, obje, ruhsatsız tabanca ve 1,5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da durdurulan TIR’da 4 başlıklı heykel ele geçirildi

Yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri hakkında da adli işlem yapıldı. Roma Dönemi'ne ait 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli, sikkeler ve obje İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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