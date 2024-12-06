Sıcak demir ustalığının son örneği: Osman Usta’nın 60 yıllık hikayesi

"İKİ OĞLUM VAR, ÇIRAK YETİŞMEDİĞİ İÇİN MESLEK BİTİYOR"

Günümüzde sıcak demircilik ustalığının halen ayakta durmaya çalıştığını belirten Sivrikaya, mesleğe ilgi olmadığından çırak yetişmediği için bitmeye yüz tutmuş meslekler arasına sıcak demir ustalığının da girdiğini belirtti. İki oğlunun da başka mesleklerde çalıştığını ifade eden Sivrikaya şunları söyledi:



"Şu an esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Keski yapıyorum. Murç yapıyorum. İki oğlum var ama sadece bu mesleği ben sürdürmeye çalışıyorum. Sanayide şuan 3-4 demirci kalmadı. Sıcak demirciliğin geçerliliği hiçbir zaman bitmez küçük tarım aletleri olduğu sürece devam eder ancak biz ustalığın son nesilleriyiz yetişen çırak olmuyor."