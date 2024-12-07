Çalışmalar tamamlandı! Afyonkarahisar’ın tarihi evleri yenilendi

Projeden önce bölgedeki tarihi yapıların yıkılmaya yüz tuttuğunu anlatan Osman İsceli ise "Burası Afyon'un en eski bölgesi. Daha önce bu evleri yavaş yavaş kaybediyorduk. Bazıları yıkılmıştı, işlevini kaybetmişti. Devletimiz sayesinde yapılar kurtarıldı ve turizmin başlamasına vesile oldu. 2014 ile 2024 arasında çok fark var. Evler 1902'deki yapılar gibi aslına uygun restore edildi" diye konuştu. Turistlerin de yapılan çalışmalardan memnun kaldığını belirten Arif Keskin ise "Artık insanlar buraya 'renkli evler' diye geliyor. Gün geçtikçe turist sayısı artıyor" dedi.