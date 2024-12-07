Kemal Sunal’ın inatçı filmine sahne olan tarihi taş köprü yine tıkandı

"BU SORUN GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Suya atılan hayvan ölülerinin de halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğuna dikkat çeken Sürücü; "Bu sorunun önüne geçilmesi için ilgili kurumlar mutlaka müdahale etmelidir. Bu sorun görmezden gelinemez, bu bir çevre felaketidir. Geçtiğimiz aylarda Ankara'dan TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri olan milletvekilleri 'Bafa Gölü Yerinde İnceleme' kapsamında bölgeye gelerek bölge halkıyla görüşmüşlerdi. Biz de bu alanlarla ilgili bir raporu kendilerine takdim etmiştik. Komisyon tarafından bir rapor hazırlanacağı ve ilgili tüm bakanlıklara gönderileceği söylenmişti. Yıllardır bir türlü giderilemeyen bu sorunun çözülmesi için bölgeye gelen milletvekillerinin hazırladıkları raporun hayata geçirilmesiyle ilgili gerekli çalışmaları başlatmalarını umuyoruz" şeklinde konuştu.