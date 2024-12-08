Afyonkarahisar’da fatura şoku

Afyonkarahisar siyasetini karıştıran, "fatura skandalı" büyüyerek devam ediyor. CHP'li Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ın sahibi olduğu Er Tarım isimli şirketinden belediyeye 14 Ekim 2020'de 3 ayrı şekilde 136 bin 721 TL, 37 bin 989 TL, 67 bin 194 TL ve 21 bin 071 TL'lik fatura kesildiği ortaya çıkarken, şirketten aynı zamanda kasım ayında ise 121 bin TL'lik fatura kesildiği belirtildi. Belediyenin bu alımları ihalesiz ve tek firmadan yapmış olması tepkilere neden oldu. Kesilen faturaların gündeme getirilmesi sonrası Afyonkarahisar'da torpilli ve kayıran bir alışveriş yapıldığı söylentileri üzerine CHP İl Başkanı Erhan, gazetecilerin sorusunu esnaf ziyareti yaptığı gerekçesi ile yanıtsız bırakırken, daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

KABUL ETTİ

Erhan açıklamasında, "Sahibi olduğum yarım asırlık şirket, ulusal çapta ve uluslararası ticaret yaparken bayiliklerimiz sebebiyle Afyonkarahisar Belediyesi de her dönem müşterimiz olmuştur. 31 Mart'a kadar yaptığımız satışlar 31 Mart sonrasıyla kıyaslandığında daha öncesinde

çok daha yüksek tutarlı ve tüm ürünlerin satışı yapılırken yeni dönemde çok daha düşük tutarlı ve sadece zaruri olan ürünlerin teminiyle sınırlandırılmıştır" diyerek alışverişin yapıldığını kabul etti.

İHALESİZ SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

İl Başkanı Erhan "Şirketimizin resmi kurumlara tüm satışları diğer tüm firmalar gibi ihale yöntemiyle gerçekleşmektedir. Bunların tüm resmi kayıtları mevcuttur. Şehrimizdeki firmalar daha önce ve bu dönemde de yasal sınırlar içerisinde doğrudan temin yöntemiyle belediyenin acil ihtiyacı olan ürünleri tedarik etmiştir" ifadelerine yer verdi. Oysa belediyenin her türlü ürün alımını açık şekilde ihale yöntemi ile gerçekleştirmesi gerekirken CHP İl Başkanı Erhan, yaptığı açıklamada bunu ifade etmesine rağmen kendi şirketi direk ihalesiz şekilde belediyeye satış gerçekleştirmiş.