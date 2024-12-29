Fevzi’nin ilham veren başarısı

Doğuştan gelen sağlık sorunlarına ve yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalmasına rağmen Fevzi Yıldızhan, pes etmek yerine hayallerinin peşinden koştu. 23 yaşındaki Yıldızhan, doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle 11 aylıkken anjiyo oldu. 10 yaşındaki ikinci ameliyatının ardından yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kalan Yıldızhan, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre de diyaliz tedavisi gördü.

Deresinek köyünde ailesiyle oturan ve Liseye kadar eğitimini evde tamamlayan Yıldızhan, bir süre sosyal medyada video içerikleri üretmeye başladı. Öğretmenleri ve akrabalarının tavsiyesiyle bilgisayar ve yazılımla ilgilenmeye başlayan Yıldızhan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun oldu.

Her zaman ailesinin desteğini gördüğünü ifade eden Yıldızhan, anne ve babasının ekip arkadaşı olduğunu dile getirdi. Baba Recep Yıldızhan da gurur duyduğu oğlunun daha güzel şeyler başarabileceğine inandığını kaydetti.

7 FİRMAYA YAZILIM ÜRETTİ

Dört yıldır firmaların e-ticaret ve iş takip projelerine kendi geliştirdiği yazılımla mobil uygulama hizmeti veren Yıldızhan, mesleğini çok sevdiğini, kendisini bu alanda en iyi şekilde yetiştirmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Yazılımla ilgili öğrendiklerini ve aklından geçenleri projeye dökebilmeyi başardığını belirten Yıldızhan, "E-ticaret yapan perakende, mobilya, spor malzemesi satan firmalarına yönelik mobil uygulama yazılımları yapıyorum. Şu ana kadar 7 firmaya özel yazılımlar oluşturup teslim ettim. Kendim yapılarını oluşturduğum yazılımların güvenlikle ilgili her türlü kontrollerini de sağlıyorum. Güvenlik açığı nedeniyle gündeme oturmuş olan bir firmayla ilgili yayınlanmış bir makalem de bulunuyor. Öğrenmek, üretmek ve geliştirmek hep hoşuma gidiyor" dedi.

'İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIM'

Firmalardan çok cazip teklifler almasına rağmen kendi işini yaparak istihdam sağlamayı hedeflediğini belirten Yıldızhan, "Ben kendimi bu alanda geliştirmeye devam ederek kendi işimi yapmayı ve istihdama katkı sağlamak istiyorum. Yazılım ürettiğim firma sayısı artarsa kuracağım şirket bünyesinde güçlü bir ekiple yazılımlar üretip bu sektörden ülke ekonomisine sağlanan katkıyı arttırmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"HAYALİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN"

YILDIZHAN, "Bilgisayar yazılımını öğrendikten sonra 2021'den beri profesyonel olarak firmalarla çalışmaya başladım. Benim gibi engelli birisi için bir şeyleri başarabilmek gerçekten çok önemli. Yazılımcı olduktan sonra insanlar sadece tekerlekli sandalyeyi değil, beni de görmeye başladı. Böylece insanlara bir şeyler katabildiğimi ve yansıtabildiğimi gördüm. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Engelli olsun olmasın herkese önce kendilerini tanımalarını, sonra yolunu bulup neyi seviyorlarsa onun peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum. Düşe kalka hayalini kurdukları işi öğrensinler. Ben engelli olduktan sonra böyle yaptım ve işimde başarıya ulaştım" diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU BİLİM İNSANI HAWKİNG

İNGİLİZ fizikçi, kozmolog, astronom, teorisyen ve yazar Stephen Hawking, 8 Ocak 1942'de doğdu. Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilmektedir.12 onur derecesi almıştır. 1982'de CBE ile ödüllendirilmiş, ayrıca birçok madalya ve ödül almıştır. Hawking, 76 yaşında Londra'da vefat etti. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyesi olan Hawking, astrofizik ve kozmoloji alanlarında evrenin harikalarını insanlığa gösterdiği derin bir miras bıraktı.