Cenazeden cenazeye! Silahlı çatışmada 2 ölü

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. H.K. ile komşusu S.G. arasında daha önceden evin önüne toprak dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar sözlü tartışmanın ardından araya giren yakınları tarafından yatıştırıldı. İki taraf bu defa mahallelerindeki bir cenazeye katılmak için gittikleri mezarlıkta karşılaştı. Tarafların yeniden başlayan tartışması aile bireylerinin de katılmasıyla, tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden vurulan Nurgül Kocaoğlu ile Hatice Gümüş ağır yaralandı.İhbarla olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nurgül Kocaoğlu sevk edildiği Sandıklı Devlet Hastanesi'nde, Hatice Gümüş ise Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

KATLİAM ÖNLENDİ

Olay sonrası jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Bu arada olayın ardından ailelerin yakınları hastane önünde toplanırken, polis ve jandarma ekipleri burada önlem aldı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Nurgül Kocaoğlu ile Hatice Gümüş'ün hayatını kaybettiği komşu iki aile arasındaki silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında yaşanan koşuşturma görüntüde yer alırken, silahla defalarca ateş açıldığı duyuldu. Olayı kameraya alanların panikle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıkları da görüntülere yansıdı.