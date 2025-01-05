Heimlich manevrası hayat kurtardı

AFYONKARAHİSAR'DA sokakta ekmek arası köfte yerken boğazına yemek parçası kaçan ve nefes almakta zorlanan vatandaş o sırada sokakta olan ve hiç tanımadığı b

ir kişinin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata dönerken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sefa Sivritepe, elinde ekmek olan bir vatandaşın sendelediğini fark etti. Ardından şahsın yanına giden Sivritepe vatandaşın boğazına yemek parçası kaçtığını fark edince Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı. Sivritepe, "Hemen koşarak gittim. Heimlich pozisyonunu alarak diyaframına baskı uyguladım ve yemek borusuna kaçan parçayı çıkardık. Bu manevranın herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayat kurtarıyor."