CHP’li belediye vatandaşı çamura mahkum etti

Afyonkarahisar'ın Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleri, CHP'li belediyenin ilgisizliği nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Yolların asfaltlanmaması sonucu çamur deryasına dönen sokaklarda hayat mücadelesi veren mahalle halkı, belediyeye tepkili. Özellikle 1843. Sokak'ta altyapı eksikliği ve asfalt çalışmasının yapılmaması nedeniyle adeta çile çeken mahalle halkı isyan etti.

CHP'li Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal

KIŞIN ÇAMUR YAZIN TOZ

BELEDİYE Başkanı Burcu Köksal'a, "Belediyenin asli görevi olan altyapı ve yol çalışmasını ne zaman yapacaklarını merak ediyoruz" diye seslenen vatandaşlar, "Kışın çamurdan, yazın tozdan bıktık. Belediye bizi resmen unutmuş durumda!" diyerek tepki gösterdi. Altyapı sorunları, yalnızca mahallelerle sınırlı kalmayan Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde yağan sağanak yağış sonrası Anıtkaya Köyü mezarlığı da sular altında kalmış, mezarlar sel nedeniyle zarar görmüştü. Mahalle sakinleri, yollarının uzun süredir asfaltlanmadığını ve her yağışta çamur içinde kaldıklarını belirterek, "Her geçen gün büyüyen mahallemizde yollarımızı kullanamaz hale geldik. Belediye halkı çamura mahküm ediyor" dedi.

Mahalledeki yeni bina inşaatlarının hızla devam ettiğini ancak yolların hala ilkel durumda olduğunu söyleyen bölge halkı, belediyenin bu büyümeye ayak uyduramadığını ifade etti. Mahalleli, "Her yerde bina yapılıyor, nüfus artıyor ama bir metre asfalt dökülmüyor. Belediyemiz bir an önce harekete geçmeli. Asfalt sezonunda ilk sıraya mahallemizi koysunlar" dedi.

ÇAMUR TARLASI GİBİ

CHP'Lİ Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı göreve çağırarak taleplerini net bir şekilde ifade eden vatandaşlar, "Burası yol değil, çamur tarlası! Daha ne kadar bekleyeceğiz?" diyerek yaşadıkları sorunun çözülmesini bekliyor. Halak, Afyonkarahisar'daki altyapı sorunlarının yalnızca mahallelerle sınırlı kalmadığını da sözlerine ekledi.