Afyonkarahisar’da bir garip heykel!

CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Ambaryolu ve Yeşilyol'un birleştiği Kantar Kavşağı'na yerleştirilen Atatürk heykeli, kentte tartışma yarattı. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, Atatürk heykelinin Atatürk'e benzemediği ve değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı 'beceriksiz ve iş bilmez' olarak nitelendiren Başkan Şahin, "At At'a, Atatürk ise Atatürk'e benzemiyor. İlimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere karşı daha fazla komik duruma düşmeden ivedilikle bu heykel hemen revize edilmelidir" dedi.

AK Partili Şahin, CHP'li Başkan Burcu Köksal'a seslenerek yapılan bu hatanın düzeltilmesini istedi.

ATATÜRK'E BENZEMİYOR

Kentteki tartışmalara sessiz kalmayan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, CHP'li Başkan Burcu Köksal'a seslenerek yapılan bu hatanın ivedilikle giderilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Şahin, "Heykeldeki orantısızlık ne yazık ki iş bilmezliğin, beceriksizliğin göstergesidir. At At'a, Atatürk ise Atatürk'e benzememektedir. Panik içerisinde alınan kararlarla yapılan işlerin neticesi ortadadır. Bu konu Afyonkarahisar'da tartışma konusu haline geldi. Hemşehrilerimizin dilek ve temennilerinin dikkate alınması kaçınılmazdır" dedi. Bu olayın Afyonkarahisar'ın imajını da bozduğunu dile getiren Şahin, "İlimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere karşı daha fazla komik duruma düşmeden, Afyonkarahisar Belediyesi Sanat Atölyesi'nde üretildiği iddia edilen heykel ile ilgili gerekli revizyonların yapılmasını ivedilikle rica ederiz" diye konuştu.

Vatandaşlar da heykeldeki siluetin Atatürk'e benzemediğini, heykelin ya kaldırılması yada revizyona gidilmesini istediler.