Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık! 2 milyon 750 bin TL’lik vurgun yaptılar

Sosyal medya platformları üzerinden evde sabun ve çorap paketleme işi yapma vaadiyle verdikleri ilanla yaklaşık 2 milyon 750 bin TL'lik vurgun yapan 3 kişi Afyonkarahisar merkezli 3 ilde yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' şikayetleri üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede sosyal medya platformları üzerinden evde sabun ve çorap paketleme işi yapma vaadiyle ilanlar verilerek 30 vatandaşın mağdur edildiği ve yaklaşık 2 milyon 750 bin TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Ekipler ardından Afyonkarahisar merkezli Erzurum ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon yaptılar. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar'a getirilen 3 kişiden ikisi tutuklanırken, biri ise savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldı.