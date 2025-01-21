Afyonkarahisar’da buruk muhtarlık sevinci

AFYONKARAHİSAR'DA kansere yenik düşerek hayatını kaybeden muhtarın yerine seçilen karısının ilk işi vefat eden kocasının mezarını ziyaret etmek oldu. Şuhut ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Fehmi Metin Peynirci geçtiğimiz haftalarda kansere yeni düşerek vefat etti. Peynirci'nin vefatı sonrası İlçe Seçim Kurulu kararıyla mahalleli yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti.

Adaylardan birisi de yaşamını yitiren muhtarın hanımı Selma Peynirci oldu. Peynirci yapılan oylama sonrası rakiplerinden arasından sıyrılarak aldığı 101 oyla mahallenin yeni muhtarı oldu. Selam Peynirci'nin muhtar seçildikten sonra ilk işi ise geçtiğimiz günlerde vefat eden kocası Fehmi Metin Peynirci'nin mezarını ziyaret etmek oldu. Buruk bir sevinç yaşadığını kaydeden Selma Peynirci, "Çok üzgünüm, bu görevi kıymetli eşimin görevi olarak sürdüreceğim. Mahalleye en güzel şekilde hizmet etmek için çalışacağım" dedi