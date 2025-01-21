‘Bir garip heykel’ sessizce kaldırıldı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan Atatürk büstü, eleştirilere maruz kalmıştı. Yeni Asır olarak skandal olayı duyurmuştuk. Atatürk'ün yüz hatlarına ve at figürüne benzemediği gerekçesiyle eleştirilen büst, CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın talimatıyla sessiz sedasız kaldırılıp yerine yenisi kondu. Skandal büst defteri de böylelikle kapandı.

GERİ ADIM ATTILAR

27 Aralık 2024'te trafiğe kapatılarak törenle konulan ancak Atatürk'e ve onun mirasına yakışmadığı gerekçesiyle tepkilere neden olan büst, gelen yoğun eleştiriler üzerine gece yarısı operasyonuyla kaldırıldı.

Yeni Asır'ın 9 Ocak'ta 'Afyonkarahisar'da bir garip heykel!' başlığıyla okuyucularına duyurmasının ardından kamuoyundan yükselen öfke, belediyeyi geri adım atmaya zorladı.

BENZERLİK YOKTU

SOSYAL medyada ve yerel halk arasında geniş yankı uyandıran büst, "Atatürk Atatürk'e, at at'a benzemiyor" yorumlarıyla alay konusu olmuştu. Yeni Asır'ın haberiyle büyüyen tepkiler üzerine harekete geçen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, skandal büstün kaldırılması için talimat verdi. Yeni büst ise önceki büstten farklı olarak doğru şekilde tasarlandı.