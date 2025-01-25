  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Afyonkarahisar Eber Gölü'nü yakmaya çalışırken yakalandı

Eber Gölü'nü yakmaya çalışırken yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü'nü çevresinde yangın çıkarmaya çalışan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Eber Gölü’nü yakmaya çalışırken yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında kalan, barındırdığı kuş türleri ve biyoçeşitliliğin yanı sıra doğal güzelliğiyle de hayran bırakan Eber Gölü'nü korumaya, çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı sıkı tedbirler almaya devam ediyor.

Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Yakasenek köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü'nde gelen ihbar üzerine yapılan kontrolde bölgede görgü şahitlerinin beyanlarına göre yangın çıkarmaya çalışan K.K. isimli şahıs ekiplerce yakalandı. Şahsın gözaltına alınmasıyla, muhtemel bir yangının faciasının önüne geçilmiş oldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA