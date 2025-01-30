  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da annesini pompalıyla öldüren kişi tutuklandı

Afyon'da annesini pompalıyla öldüren kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle öldürülen kadının oğlu ve arkadaşı tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

Afyon’da annesini pompalıyla öldüren kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Evde yaralı bulunan Sevgi E. (41) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Sevgi E'nin olay yerinden motosikletle kaçtığı belirlenen oğlu H.H.B. (19) ile arkadaşı O.K. yakalandı.

H.H.B'nin, babasından yaklaşık 10 yıl önce boşanan annesini öldürdüğü öne sürüldü.

Şüphelilerin olayda kullanılan pompalı tüfeği boş bir araziye attıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

O.K. ve H.H.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA