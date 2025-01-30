Sarı serumun kurbanı oldu

Halk arasında 'sarı serum', 'atom' veya 'vitamin kokteyl' isimleriyle bilinen karma serum, Afyonkarahisar'da can aldı. Mobilyacılık yapan iki çocuk babası Mehmet Gündoğan, umre ziyareti öncesi grip belirtileri nedeniyle özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre, burada herhangi bir tetkik yapılmadan kendisine sarı serum bağlandı. Ancak serumun bitmesine yakın, nefes almakta zorlandığını belirterek fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındı, ancak 20 saat sonra hayatını kaybetti.

"İHRAM YERİNE KEFEN GİYDİ"

Eşinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Songül Gündoğan, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Eşim bir gün önce Devlet Hastanesi'ne gitmişti. Ancak daha hızlı iyileşmek için özel kliniğe gitmeye karar verdi. Burada kendisine 'Alerjin var mı?' diye sorulmuş. Eşim 'Bilmiyorum' demesine rağmen herhangi bir test yapılmadan serum bağlanmış. 10 dakika sonra nefes alamamaya başlamış, ancak klinikte müdahale edememişler. Refakatçi olarak bulunan arkadaşı hemen ambulansı aramış ama eşim kurtarılamadı. Ona ihram yerine kefen giydirdim."

İHMAL ZİNCİRİNİ ANLATTI

Songül Gündoğan, eşinin ölümüne neden olan ihmal zincirini şu sözlerle anlattı: "Serum sonrası fenalaşan eşime klinik çalışanları müdahale edememiş. Bir metal kaşıkla nefesini açmaya çalışmışlar ama başarılı olamamışlar. Eşim 20 saatlik yoğun bakım sürecinin sonunda hayatını kaybetti. Sarı serumun ne kadar tehlikeli olduğunu içim yana yana öğrendim. 2 çocuğum babasız kaldı, eşim genç yaşta hayata veda etti." Eşinin ölümüne sebep olan kliniğin hâlâ hizmet vermeye devam ettiğini belirten Gündoğan, adalet çağrısında bulundu: "Araştırmalarımız sonucunda klinikte çalışan iki doktordan birinin diplomasının askıya alındığını öğrendik. Geçmişte devlet hastanesinde çalışırken bir hastanın kan tahlilini değiştirdiği gerekçesiyle yargılanıyormuş. Diğer doktorun diploması var ama onun da meslekten men edilmesini istiyorum. Klinik açık ve insanlara hizmet vermeye devam ediyor. Ama bizim evimizde 15 gündür hayat durdu. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

ZATÜRREYE KADAR GÖTÜRÜYOR

GÖGÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, hastaların hızlı ve çabuk iyileşme beklentisi ile çözümler istediklerini ifade ederek, "Halk arasında acil servislerde 'sarı serum' olarak bilinen serum tedavisi istiyorlar. Bu sadece hastalık süresi bir iki günlük olan inuenza ve benzeri virüsler için günlük rahatlama sağlıyor. Ancak uzayan hastalığı maskeliyor. Zatürreye kadar gitmesine neden oluyorsunuz. Genç yaşlarda görülen zatürrenin nedeni buna bağlı olduğunu düşünüyoruz" dedi. Halkı bu konuda bilinçli olmayı da davet eden Özkaya, "Sarı serum tedavisi yalnızca ateşi düşmeyen veya uygun tedaviye yanıt vermeyen hastalar için uygulanmalı. Dinlenme ve uygun tedaviyle geçirilebilecek viral hastalıklar için hızlı çözümler aramak, hastalığın seyrini kötüleştirebilir" dedi