Atom kliniğinde doktor skandalı

Meslekten men edilen Doktor Bozok'un açtığı Özel Yaşam Kliniği, hasta Mehmet Gündoğan'a hiçbir tetkik yapılmadan atom serumu verince adeta ölüm kliniğine dönüştü.

Acılı eş Songül Gündoğan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, yargılanan Dr. Bozok'un doktorluk diplomasının mahkeme tarafından geçersiz kılındığı ve devlet hastanesindeki görevinden ihraç edildiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

YENİ Asır'ın yayınladığı 'Atom Serumu Öldürdü' manşetinin ardından, Afyonkarahisar'da vahim bir sağlık skandalı daha ortaya çıkarıldı.

Yeni Asır atom serumundan ölüm skandalını dün manşetten duyurmuştu.

İki çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle gittiği Özel Yaşam Kliniği'nde, halk arasında 'atom' veya 'sarı serum' denilen karma vitamin serumu verildikten sonra öldü. Olayın ardından Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nün açtığı soruşturma, bir başka skandalı ortaya çıkardı.

KAN TESTİNDE SAHTECİLİK

SORUŞTURMADA, Özel Yaşam Kliniği ortaklarından Dr. Bozok'un, 2022 yılında alkollü bir iş insanının kan örneğini, alkolsüz bir kişiden aldığı kan örneğiyle değiştirdiği için meslekten men edildiği ve doktorluk diplomasının geçersiz kılındığı belirlendi. Ayrıca klinikte yetkisiz doktorlar tarafından botoks işlemi yapıldığı için mağdur olan çok sayıda kişinin şikayette bulundukları öğrenildi. Soruşturma derinleştirildi.