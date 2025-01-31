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Haberler Afyonkarahisar Atom kliniğinde doktor skandalı

Atom kliniğinde doktor skandalı

Afyonkarahisar’da 38 yaşındaki mobilyacı Mehmet Gündoğan’ın, grip şikayetiyle gittiği Özel Yaşam Kliniği’nde halk arasında ‘atom’ denilen sarı serum verildikten sonra hayatını kaybetmesinin ardından, başka bir skandal daha patlak verdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturmada, klinik sahibi Doktor Mert Bozok'un, iki yıl önce alkollü bir iş insanının kan testini alkolsüz bir kişinin kanı ile değiştirdiği için mahkemece meslekten men edildiği ve diplomasının geçersiz olduğu ortaya çıktı.

ÖZEL HABER İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Meslekten men edilen Doktor Bozok'un açtığı Özel Yaşam Kliniği, hasta Mehmet Gündoğan'a hiçbir tetkik yapılmadan atom serumu verince adeta ölüm kliniğine dönüştü.

Atom kliniğinde doktor skandalı

Acılı eş Songül Gündoğan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, yargılanan Dr. Bozok'un doktorluk diplomasının mahkeme tarafından geçersiz kılındığı ve devlet hastanesindeki görevinden ihraç edildiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

YENİ Asır'ın yayınladığı 'Atom Serumu Öldürdü' manşetinin ardından, Afyonkarahisar'da vahim bir sağlık skandalı daha ortaya çıkarıldı.

Atom kliniğinde doktor skandalı

Yeni Asır atom serumundan ölüm skandalını dün manşetten duyurmuştu.

İki çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle gittiği Özel Yaşam Kliniği'nde, halk arasında 'atom' veya 'sarı serum' denilen karma vitamin serumu verildikten sonra öldü. Olayın ardından Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nün açtığı soruşturma, bir başka skandalı ortaya çıkardı.

Atom kliniğinde doktor skandalı

KAN TESTİNDE SAHTECİLİK

SORUŞTURMADA, Özel Yaşam Kliniği ortaklarından Dr. Bozok'un, 2022 yılında alkollü bir iş insanının kan örneğini, alkolsüz bir kişiden aldığı kan örneğiyle değiştirdiği için meslekten men edildiği ve doktorluk diplomasının geçersiz kılındığı belirlendi. Ayrıca klinikte yetkisiz doktorlar tarafından botoks işlemi yapıldığı için mağdur olan çok sayıda kişinin şikayette bulundukları öğrenildi. Soruşturma derinleştirildi.

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