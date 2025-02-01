Atom kliniği skandallarına soruşturma

Afyonkarahisar'da yaşayan iki çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle başvurduğu Özel Yaşam Kliniği'nde halk arasında atom adı verilen Sarı serum verildikten sonra hayatını kaybetti. Olayın ortaya çıkmasının ardından Özel Yaşam Kliniği ortaklarından Doktor Mert Bozok'un, 2022 yılında alkollü bir iş insanının kan testini alkolsüz bir kişinin kanıyla hazırladığı test ile değiştirdiği için meslekten men edildiği ve doktorluk diplomasının geçersiz kılındığı belirlendi. Ayrıca klinikte yetkisiz doktorlar tarafından botoks işlemi yaptığı ve çok sayıda kişinin bu yüzden rahatsızlandıkları için şikayette bulundukları öğrenildi. Mert Bozok'un, 2022 yılında Afyonkarahisar'da Devlet hastanesinde görevliyken, alkollü bir iş insanının kan testini değiştirdiği için yargılandığı ortaya çıktı. Buna rağmen Bozok'un kısa süre sonra bir arkadaşıyla Özel Yaşam Kliniği'ni açarak doktorluk yapmaya devam ettiği belirlendi.

ÖRNEK İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mehmet Gündoğan'ın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin doktorların ve sağlık çalışanlarının ifadelerinin alınması için izin talebinde bulunulduğu, klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneğinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Adana'da da 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Selinay Yüksekbaş, eczacı kalfasının taktığı 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum sonrası fenalaşarak, hayatını kaybetti.

ÇÖZÜM DEGİL TEHLİKE

Necmettin Erbakan Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Küçükceran, "Bu tedavinin yapılan çalışmalarda grip dediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonlarında aslında kanıtlanmış bir tedavisi yok. Bir de böyle bir tedavinin kanıtı olsa dahi damardan verilen bu serum ilaçlarının doktor tavsiyesi olmadan kullanılması ciddi yan etkilere sebebiyet verebilir. Özellikle alerjik durumlar, ondan sonra bu ilaçların yan etkileri ve alerjik bir ilacın da ani kalp durması gibi sebepler olabileceğinden kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalı" diye konuştu.