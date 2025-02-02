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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da dolmuşçular arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Afyon'da dolmuşçular arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olayda kullanılan tüfeğin neden dolmuşta taşındığı ise belirsizliğini koruyor.

İHA

Giriş Tarihi:

Afyon’da dolmuşçular arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uydukent-Çarşı Merkez ile Özdilek-Çarşı Merkez arasında çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Afyon’da dolmuşçular arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Tartışma büyüyerek bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüştü. Dolmuş şoförü, dolmuştan çıkardığı pompalı tüfekle diğer dolmuşçuya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Afyon’da dolmuşçular arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Bölgeye gelen ekipler kavgada ağır yaralanan 2 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, araçlarda mermi kovanı aradı.

Afyon’da dolmuşçular arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Çevrede büyük panik yaşanırken, olayın yaşandığı yolda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı. Polisin delilleri toplamasının ve incelemelerini tamamlamasının ardından bölgede trafik normal seyrine döndü.

Afyon’da dolmuşçular arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

TÜFEĞİN NEDEN DOLMUŞTA TAŞINDIĞI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yaşanan olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda kullanılan tüfeğin neden dolmuşta taşındığı ise belirsizliğini koruyor.

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