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Afyon'da feci kaza! Otobüs tıra çarptı: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Olay sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Afyon’da feci kaza! Otobüs tıra çarptı: 6 yaralı

Afyonkarahisar'daki kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.T. idaresindeki 61 AU 874 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otobüs, V.Ü.'nün kullandığı 20 D 2600 plakalı tıra arkadan çarptı.

Afyon’da feci kaza! Otobüs tıra çarptı: 6 yaralı

Kazada otobüs şoförü ile araçta yolcu olarak bulunan S.T., (22) S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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