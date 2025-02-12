  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Afyonkarahisar Afyon’daki yangında son durum! 3’üncü günde soğutma çalışması sürüyor

Afyon’daki yangında son durum! 3’üncü günde soğutma çalışması sürüyor

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri fabrikasının deposunda başlayıp bitişikteki fabrikaya da sıçrayan yangın, 18 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Üçüncü gününe giren yangında, tekrar alevlenmeyi önlemek için soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikanın üretim alanındaki makine ve ekipmanlar zarar görürken, ekipler olası bir yeniden tutuşmaya karşı tedbirlerini sürdürüyor.

DHA

Giriş Tarihi:

Afyon’daki yangında son durum! 3’üncü günde soğutma çalışması sürüyor

Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasına ait depoda çıkıp, bitişikteki fabrikaya da sıçrayan, 18 saatin sonunda kontrol altına alınan yangının 3'üncü gününde soğutma çalışması yapılıyor.

Afyon’daki yangında son durum! 3’üncü günde soğutma çalışması sürüyor

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri fabrikasına ait depoda 10 Şubat'ta saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba harcadı. Ancak alevler bitişikteki plastik şişe ve kapak imalatı yapılan fabrikaya ait makinelerin bulunduğu alana da sıçradı.

Afyon’daki yangında son durum! 3’üncü günde soğutma çalışması sürüyor

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı 2 helikopterin havadan, 108 araç ve 232 personelin de karadan sürdürdüğü yoğun mücadele sonucunda yangın, dün saat 13.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürüldüğü bitişikteki fabrikanın üretim alanında makine ve ekipmanlarda zarar oluştu. Orman ürünleri deposunda ise için için yanmaya devam eden ahşapların tekrar alevlenmemesi amacıyla itfaiye soğutma çalışmasını sürdürdü. Yangının bitişikteki fabrikaya tekrar sirayet etmemesi için de tedbir alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA