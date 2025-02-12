“Parsel parsel Afyon’u satıyorlar”

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, partisinin 91. İl Danışma Meclisi Toplantısın'da çok önemli demeçler verdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında kendisine gelen şikayet ve tepkileri partililerine anlatan Özkaya, belediyede yolsuzluğun başını alıp yürüdüğünü söyledi.

Ali Özkaya

3 İŞ İNSANINDAN ŞİKAYET

Özkaya, "Bugün itibarıyla 45 taşınmazın muhammen bedeli 660 milyonu aşan, reelleri milyarları aşan bir belediye ile karşı karşıyayız. Bu sadece belediyenin kendisi. Yüntaş şirketi hariç. Pek çok iş adamı bana telefon açıyor. 'Vekilim, Afyon'da büyük bir yolsuzluk, peşkeş çekme var. Bunu herkesle paylaşın' diyor. Çevre yolunda 5 bin metrenin üzerinde petrol istasyonu olarak alan ayrılmış bir taşınmazın gizli saklı 50 milyona satıldığını duyuyoruz. Beni üç iş adamı aradı. Birisi 'Ben 100 milyon vermeye hazırım', birisi '120 milyon vermeye hazırım', diğeri de '150 milyon vermeye hazırım' dedi. Burada kamuoyunu göreve davet ediyorum. Bu incelenmeli. Kim kamunun malını peşkeş çekti, bu ortaya çıkarılmalı" dedi.

Burcu Köksal

İFLASA SÜRÜKLENİYOR

Özkaya, belediyenin hizmet üretmek yerine kamu mallarını elden çıkardığını savunarak, "Belediye, tamamen iflasa sürüklenen, bataklığa sürüklenen bir durumda. Belediyenin tüm taşınmazlarını satmak için gece gündüz çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Biz belediyenin önünü açmaya hazırız. Ancak kamuya ait taşınmazların yanlış şekilde değerlendirilmesine göz yumamayız. Daha önce 'parsel parsel satış' eleştirisi yapanlar, şimdi Afyon'u parsel parsel satıyor. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, her yanlış kararları için dava açıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Özkaya, Akarçay'da yeşil alanların içkili mekanlara dönüştürülmesi yönünde bir çalışma yapıldığını duyduğunu da belirterek, "Bu tür girişimler şehrin kimliğine zarar verir. Afyonkarahisar halkı, kamusal alanların bu şekilde kullanılmasına izin vermez. Bu yoldan vazgeçin! 5 liraya çay satıp, 300 lira otopark ödetmeye benzemez bu işler. Afyon, sizin bütün mekanları kafanıza göre dizayn etmenize müsaade etmez. Bu yanlıştan tez elden dönün" ifadelerini kullandı