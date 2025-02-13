Eber Gölü’nü yakmaya çalışanlara 5 milyonluk ceza

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eber Gölü'nü yakmaya çalışan şahıslar ile bu kişinin yanında bulunan ve kaçak saz kesimi yapan şahıslar cezadan kurtulamadı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin ardından idari yaptırım cezası uygulandı.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Bolvadin DKMP Şefliği ve Bolvadin-Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Ocak 2025 tarihinde saz yangınları hakkında ortak çalışma yapıldığı esnada vatandaşların ihbarı ile yakalanan K.K. ve H.Ç. isimli şahıslar hakkında yangın çıkarma şüphesiyle adli işlem başlatılmıştı. Bu 2 kişinin yanında bulunan ve birlikte kaçak saz kesimi yapan toplam 5 kişiye ilgili yönetmelikler uyarınca kişi başı 557 bin 212 TL idari yaptırım kararı uygulandı" ifadelerine yer verildi.