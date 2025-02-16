Afyonkarahisar’daki cinayette yeni gelişme

Olay, Sandıklı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda yanında arkadaşları H.Y. ve S.C. bulunan A.A. ile Ömer Çetinkaya (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olay, çevredekilerin araya girmesiyle kavgaya Çeyinkaya akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı. Bir süre sonra tekrar akaryakıt istasyonuna gelen Çetinkaya tabancayla A.A. ve yanındaki H.Y. ile S.C'nin bulunduğu otomobile ateş etti. Otomobilden inen A.A.'nın da tabancayla ateş etmesi üzerine Çetinkaya ağır yaralandı.

H.Y. ile S.C. kendi otomobilleriyle, A.A. da olay yerine gelen M.Y'nin aracıyla kaçtı. Vurulan Çetinkaya ise olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili A.A. ve beraberindeki 3 şüpheli, sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekipleri yaptıkları takip sonrası şüpheli A.A'yı bir dinlenme tesisinde, M.Y'yi Koçhisar köyünde, H.Y. ile S.C'yi Afyonkarahisar'da yakaladı

Şüphelilerin polis merkezinde ifade işlemleri sürüyor.

Bu arada Ömer Çetinkaya'nın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.