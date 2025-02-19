  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’daki cinayette 3 tutuklama

Afyonkarahisar’daki cinayette 3 tutuklama

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Afyonkarahisar’daki cinayette 3 tutuklama
AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çetinkaya'nın (31) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ömer Çetinkaya, Ahmet Akdağ, Hüseyin Yaman ve Süleyman Ceylan ve M.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ömer Çetinkaya, tabanca ile vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu belirlenen Çetinkaya, kurtarılamadı. Ahmet Akdağ, Hüseyin Yaman ve Süleyman Ceylan tutuklanırken, M.Y. adli kontrolle bırakıldı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA