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Haberler Afyonkarahisar Devrilen cezaevi aracındaki yaralanan jandarma ve mahkumların isimleri belli oldu

Devrilen cezaevi aracındaki yaralanan jandarma ve mahkumların isimleri belli oldu

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan jandarma ve mahkumların isimleri belli oldu.

İHA

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Devrilen cezaevi aracındaki yaralanan jandarma ve mahkumların isimleri belli oldu

Afyon'daki kaza, Bolvadin ilçesi Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. A.E. idaresindeki 03 KS 703 plakalı ring diye adlandırılan cezaevi aracı, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Devrilen cezaevi aracındaki yaralanan jandarma ve mahkumların isimleri belli oldu

Savrulan araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte H.H.K., Ö.C., Y.Ç., M.K., H.P., M.Ç., C.A., A.C. isimli jandarma personeli ile U.B., M.F., E.M., F.P. ve O.Ç. isimli mahkumlar yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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