  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Afyonkarahisar Devrilen tırdaki tonlarca yem çevreye saçıldı

Devrilen tırdaki tonlarca yem çevreye saçıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kontrolde çıkan hayvan yemi yüklü tır şarampole devrildi. Devrilen araçtaki 25 ton hayvan yemi çevreye saçılırken yemin büyük bir kısmının ziyan olduğu öğrenildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Devrilen tırdaki tonlarca yem çevreye saçıldı

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvan yemi yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, olayda yaklaşık 25 ton yem çevreye saçılarak ziyan oldu.

Olay, Emirdağ ilçesi Gözeli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M., yönetimindeki 42 PM 021 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen tırdaki tonlarca yem çevreye saçıldı

Olayda tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 25 ton hayvan yemi ise çevreye saçıldı. Yemin büyük bir kısmının ziyan olduğu belirtildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Devrilen tırdaki tonlarca yem çevreye saçıldı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Devrilen tırdaki tonlarca yem çevreye saçıldı Devrilen tırdaki tonlarca yem çevreye saçıldı Devrilen tırdaki tonlarca yem çevreye saçıldı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA