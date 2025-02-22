Sarı serum skandalı hastane mühürletti

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay sarı serum sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği özel hastane, Sağlık Bakanlığı'nın kararı sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi.

SKANDALLAR PATLADI

İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Özel Yaşam Kliniği ortaklarından Doktor Mert Bozok'un, 2022 yılında alkollü bir iş insanının kan testini alkolsüz bir kişinin kanıyla hazırladığı test ile değiştirdiği için meslekten men edildiği ve doktorluk diplomasının geçersiz kılındığı belirlendi. Buna rağmen Bozok'un kısa süre sonra bir arkadaşıyla Özel Yaşam Kliniği'ni açarak doktorluk yapmaya devam ettiği belirlendi.

İHBAR KABUL EDİLDİ

Ayrıca klinikte yetkisiz doktorlar tarafından botoks işlemi yaptığı ve çok sayıda kişinin bu yüzden rahatsızlandıkları için şikayette bulundukları öğrenildi. Yeni asır, sarı serum olayından sonra klinikle ilgili tüm skandalları okurlarına manşetten duyurdu. Haberi ihbar kabul eden ve konuyla ilgili gelen şikayetleri inceleyen Sağlık Bakanlığı, söz konusu poliklinikle ilgili kapatma kararı aldı. Karar sonrası harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri polikliniğin kapısını mühürleyerek, faaliyetlerine son verdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl merkezi Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.