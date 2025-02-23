Gezgin akademisyen “Çelebi Ali” 19 yılda 103 ülkeye seyahat etti

Afyonkarahisar'da çevresinde "Çelebi Ali" ve "gezgin akademisyen" olarak bilinen Doç. Dr. Ali Fikret Aydın, 19 yılda gittiği 103 ülkedeki 200'den fazla şehirde pek çok anı biriktirdi. 45 yaşındaki Aydın, Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Küçük yaşlardan bu yana gezme ve farklı yerleri tanıma hayaliyle yaşayan Aydın, üniversiteyi bitirdikten sonra 2006 yılında ilk yurt dışı gezisini Mısır'a gerçekleştirdi. Aydın, aradan geçen 19 yılda 103 ilkedeki 200'den fazla şehri gezdi. Aydın, 2011 yılından itibaren Almanya, İspanya, Polonya, İtalya ve Rusya'ya gittiğini, zamanla farklı ülkelere de ilgi duymaya başladığını söyledi.