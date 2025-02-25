Organ nakli gönüllüsü

İki kez böbrek nakliyle yaşama tutunan 49 yaşındaki Emsal Gedikkaya organ bağışı farkındalığı için çalışıyor. Kadavradan ve ablasından nakledilen böbreklerle hayata tutunan, kanseri yenen ve çocuk sahibi olan, organ bağışının önemini anlatmak için uğraş veriyor.

Afyonkarahisar Uzunçarşı'da eşiyle kuyumculuk yapan Gedikkaya'ya kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 5 yıl diyalize girdi. Görme kaybı yaşayan Gedikkaya'ya 29 yaşındayken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan böbrek nakledildi.

AMAÇ FAYDALI OLMAK

Gedikkaya, nakilden 3 yıl sonra oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşarken, rahim kanseri olduğunu öğrendi. Ameliyatla kanseri yenen Gedikkaya, bu sefer de böbrek reddi (rejeksiyon) yaşadığı için 2015'te tekrar diyalize başladı.

Gedikkaya'ya ikinci can, Bartın'da yaşayan ablasından geldi. İstanbul'da özel bir hastanede ablasından nakledilen böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Gedikkaya, sivil toplum kuruluşlarında görev alıyor. Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak için gönüllü olarak çaba harcayan ve kendi organlarını da bağışlayan Emsal Gedikkaya, "Organ bağışı aslında bir hayat bağışıdır. Bu konuda amacımız insanlara faydalı olabilmektir. Bunun için dernekler kurduk. Bilgilendirici faaliyetlere katılarak mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.