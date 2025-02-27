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Haberler Afyonkarahisar 300 bin insanda bir görülen hastalığın ameliyatı Afyonkarahisar’da yapıldı

300 bin insanda bir görülen hastalığın ameliyatı Afyonkarahisar’da yapıldı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde toplumda 300 bin insanda bir görülen akalazya hastalığına yakalanan 2 hasta gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlıklarına kavuştu.

İHA

Giriş Tarihi:

300 bin insanda bir görülen hastalığın ameliyatı Afyonkarahisar’da yapıldı

Akalazya hastalığı olarak adlandırılan yemek borusunun çıkış kısmındaki kasların kasılma bozukluğu sebebiyle gıdaları yutamama ile kendi gösteren ve toplumda nadir görülen bu hastalığın şikayetleri ile iki hasta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvuruda bulundu.

Bunun üzerine yapılan kontroller sonrası iki hasta da Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Melih Can Gül ve ekibi tarafından hastanede ameliyat edildi. Hastaların hastanede ilk defa kullanılan laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edildikleri belirtildi.

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