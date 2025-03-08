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Haberler Afyonkarahisar Minibüsle otomobil çarpıştı: 16 kişi yaralandı

Minibüsle otomobil çarpıştı: 16 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı. Olay sonucu yalanan kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA

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Minibüsle otomobil çarpıştı: 16 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'daki kaza, Küçükçobanlar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G, idaresindeki 07 BBF 824 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü E.Ü'nün kullandığı 64 EL 003 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki 15 işçi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tamamının durumunun iyi olduğu ve taburcu edildikleri belirtildi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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