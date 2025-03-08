Minibüsle otomobil çarpıştı: 16 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'daki kaza, Küçükçobanlar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G, idaresindeki 07 BBF 824 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü E.Ü'nün kullandığı 64 EL 003 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki 15 işçi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tamamının durumunun iyi olduğu ve taburcu edildikleri belirtildi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.