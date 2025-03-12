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Afyonkarahisar'da fizik kurallarını sorgulatan trafik kazası

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan hafif ticari araç önce kaldırıma çıkıp ardından bariyerlere çarparak dik bir şekilde durup adeta fizik kurallarını sorgulattı.

İHA

Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar’da fizik kurallarını sorgulatan trafik kazası

Kaza, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 03 AAJ 741 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı.

Afyonkarahisar’da fizik kurallarını sorgulatan trafik kazası

Savrulan araç ardından yol kenarındaki kaldırıma çıkıp daha sonra demir bariyerlere çarparak dik bir şekilde durabildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da fizik kurallarını sorgulatan trafik kazası

Kazada aracın dik bir şekilde durduğunu görenler hayrete düşerken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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