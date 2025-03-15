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Açık unutulan ocak karı- kocayı canından etti

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen olayda köy evinde yaşayan karı koca çift, açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yaşanan faciayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Açık unutulan ocak karı- kocayı canından etti

Olay, Emirdağ ilçesi Gözeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gözeli köyünde yaşayan Hayri (50) ve eşi Hava Güner'i (45) evlerinde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Açık unutulan ocak karı- kocayı canından etti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çiftin evde açık unutulan ocaktan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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