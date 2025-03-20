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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA

Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Kaza, saat 04.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesi girişinde meydana geldi. Alanya- Ankara seferini yapan Isparta Petrol firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, şoför M.A.K.'nin (38) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Yolculardan S.K.'nin (30) hayatını kaybettiği belirlendi. 1'i ağır 25 yaralı ise ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Şoför M.A.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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