Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Kaza, saat 04.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesi girişinde meydana geldi. Alanya- Ankara seferini yapan Isparta Petrol firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, şoför M.A.K.'nin (38) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yolculardan S.K.'nin (30) hayatını kaybettiği belirlendi. 1'i ağır 25 yaralı ise ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Şoför M.A.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.