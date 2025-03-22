Afyonkarahisar’da evlat dehşeti!

Afyonkarahisar'ın Şuhut'a bağlı Ortapınar köyünde yaşayan Hakan U. ile babası Önder U. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakan U. daha sonra eline aldığı bıçakla babasını öldürdü. Babasının başını vücudundan ayıran cani evlat, kesik başı da köydeki caminin duvarına bırakıp kaçtı. Duvarda kesik başı gören köy halkı durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma ekipleri, geniş çaplı bir inceleme sonucu cinayet zanlısını belirledi. Evden kaçan cani evlat şehir dışına çıkmak için otobüse binerken yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan Hakan U.'nun uyuşturucu haplar kullandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Hakan U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.