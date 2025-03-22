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Afyonkarahisar'da evlat dehşeti!

Afyonkarahisar’da bir evde 28 yaşındaki genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Ardından babasının kafasını bedeninden ayıran cani evlat, kesik başı çevredeki caminin duvarına bıraktı.

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Afyonkarahisar’da evlat dehşeti!

Afyonkarahisar'ın Şuhut'a bağlı Ortapınar köyünde yaşayan Hakan U. ile babası Önder U. arasında tartışma çıktı.

Afyonkarahisar’da evlat dehşeti!

Kısa sürede tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Afyonkarahisar’da evlat dehşeti!

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakan U. daha sonra eline aldığı bıçakla babasını öldürdü. Babasının başını vücudundan ayıran cani evlat, kesik başı da köydeki caminin duvarına bırakıp kaçtı. Duvarda kesik başı gören köy halkı durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma ekipleri, geniş çaplı bir inceleme sonucu cinayet zanlısını belirledi. Evden kaçan cani evlat şehir dışına çıkmak için otobüse binerken yakalandı.

Afyonkarahisar’da evlat dehşeti!

Öte yandan gözaltına alınan Hakan U.'nun uyuşturucu haplar kullandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Hakan U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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