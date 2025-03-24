Afyonkarahisar Belediyesi’ne ‘ayrımcılık’ cezası

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 400 lira olan nikah ücretini sığınmacılar için 10 bin liraya çıkaran Afyonkarahisar Belediyesi'ne ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 204 bin 285 lira idari para cezası verdi. Kurum kararına göre, 2 Mayıs 2024'te Afyonkarahisar Belediye Meclisinin aldığı kararla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 400 lira olan nikah ücreti bedeli, geçici sığınmacılar için 25 kat artırılarak 10 bin liraya çıkarıldı. Resen inceleme başlatan TİHEK, belediyeden yazılı görüş istedi.

'YASAĞI İHLAL ETTİLER'

BELEDİYEDEN, yıllara göre uygulanan nikah tarifelerini göndermesi de talep edildi. Belediyenin sunduğu nikah tarifelerini inceleyen kurum, 2018'den itibaren her yıl nikah ücretlerinde artış olduğunu ancak ücret belirlenirken Türk vatandaşları ile yabancılar arasında herhangi bir ayrıma gidilmediğini tespit etti. Yasağı ihlal ettiğini belirten TİHEK, üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası verdi. Kararda, şunlar kaydedildi: "Bir kişinin ırkı, ulusal veya etnik kökeni nedeniyle daha olumsuz ve haklılaştırılamayan bir muameleye maruz bırakılması ya da kamuya açık yerlere ve hizmetlere erişiminin engellenmesi yasaklanmıştır. Bu sebeple ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."