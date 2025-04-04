Çanakkale Boğazı’nda batan Dumlupınar Denizaltı faciasının 72. yılı! Acı anların son tanığı konuştu

Olayda denizaltıda bulunan 81 asker ve mürettebat şehit oldu. Çarpışmanın ardından mürettebatı kurtarmak için o dönem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çok sayıda gemi seferber olsa da mürettebattan sadece 5'ini kurtarabildiler.