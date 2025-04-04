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Haberler Afyonkarahisar Çanakkale Boğazı'nda batan Dumlupınar Denizaltı faciasının 72. yılı! Acı anların son tanığı konuştu

Çanakkale Boğazı'nda batan Dumlupınar Denizaltı faciasının 72. yılı! Acı anların son tanığı konuştu

Takvimler 4 Nisan 1953'ü gösterdiğinde TCG Dumlupınar (D-6) denizaltısı tatbikattan dönerken büyük bir gürültü yaşandı. Tam 72 yıl önce bugün Dumlupınar denizaltısı, İsveç bayraklı "Naboland" adlı gemiyle çarpışmıştı.81 denizcimizin şehit olduğu o faciada, olayın son tanığı emekli Deniz Astsubay Mustafa Pekbey yaşadığı o anları gözyaşları içerisinde anlattı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Çanakkale Boğazı’nda batan Dumlupınar Denizaltı faciasının 72. yılı! Acı anların son tanığı konuştu

4 Nisan 1953'te tatbikattan dönerken yaşanan kaza sonucu batan TCG Dumlupınar (D-6) denizaltısından gelen yardım telefonuna bakan emekli Deniz Astsubay Mustafa Pekbey, ilerleyen yaşına rağmen olay her aklına geldiğinde gözyaşlarına boğuluyor.

Çanakkale Boğazı’nda batan Dumlupınar Denizaltı faciasının 72. yılı! Acı anların son tanığı konuştu

4 Nisan 1953 günü İsveç yük gemisi Naboland'ın saat 02.15'te Dumlupınar Denizaltısı'na çarpması sonucu yaşanan kazada denizaltı kaporta kısmından su alarak 86 mürettebatı ile kısa sürede battı.

Çanakkale Boğazı’nda batan Dumlupınar Denizaltı faciasının 72. yılı! Acı anların son tanığı konuştu

Olayda denizaltıda bulunan 81 asker ve mürettebat şehit oldu. Çarpışmanın ardından mürettebatı kurtarmak için o dönem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çok sayıda gemi seferber olsa da mürettebattan sadece 5'ini kurtarabildiler.

Çanakkale Boğazı’nda batan Dumlupınar Denizaltı faciasının 72. yılı! Acı anların son tanığı konuştu

Olaya müdahale için giden gemilerden birinde olan emekli Deniz Astsubay Mustafa Pekbey (91) Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşıyor.

Çanakkale Boğazı’nda batan Dumlupınar Denizaltı faciasının 72. yılı! Acı anların son tanığı konuştu

"Batan denizaltıdaki astsubay telefonu 'vatan sağolsun' diyerek kapattı"

Olayın son tanıklarından olan Pekbey'in ailesi ve ziyarete gidenler ise emekli denizcinin kaza anı aklına her geldiğinde duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti.

Çanakkale Boğazı’nda batan Dumlupınar Denizaltı faciasının 72. yılı! Acı anların son tanığı konuştu

Pekbey'in ayrıca yakınlarına batan denizaltıda görevli Astsubay Selami Özben ile denizaltı batmadan önce telefonda son konuşan kişilerden biri olduğunu ve Özben'in kendisine kurtulamamaları halinde 'vatanda sağolsun' diyerek telefonu kapattığını çok iyi hatırladığını belirtti.

Çanakkale Boğazı’nda batan Dumlupınar Denizaltı faciasının 72. yılı! Acı anların son tanığı konuştu

Öte yandan, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı geçtiğimiz Ocak ayında Pekbey'i yaşadığı evinde ziyaret ederek, hatıralarını dinlemişti

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