TIR kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi

Kütahya, Afyonkarahisar ve İstanbul'da TIR kazaları meydana geldi. Kütahya'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR'ın üzerine devrildiği otomobildeki Ramazan Şakir Yılmaz (21) yaşamını yitirdi, babası İbrahim Yılmaz ise yaralandı.

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TIR'ın altında kalan otomobilin sürücüsü Ramazan Şakir Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan babası İbrahim Yılmaz ise yaralandı.Afyonkarahisar'da ise Afyonkarahisar'da önünde seyreden otomobile çarpan TIR daha sonra 10 metre yükseklikteki köprüden tren yoluna düştü. Çarpma sonucu kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden tren yoluna devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü H.H.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkii Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen hızla gelen otomobil çarptı. Kazada 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti.