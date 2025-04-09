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Afyonkarahisar'da kaza yapan otomobildeki çocuk şoka girdi konuşamadı

Afyonkarahisar'da gurbetçilerin olduğu otomobil takla atması sonucu kaza yaptı. Araçta bulunan ikisi çocuk 5 kişi yaralanırken, yaralanan bir çocuğun şoka girerek konuşamadı.

İHA

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Afyonkarahisar’da kaza yapan otomobildeki çocuk şoka girdi konuşamadı

Afyon'daki kaza, Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K., idaresindeki BT 6453 MB yabancı plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki tarlaya girdi. Kaza sonrası sürücü ile birlikte A.S.Ö. (10), Ü.O, M.M.O ve A.S.Ö. (8) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevreden geçen diğer sürücüler yaparken, yaralanan çocuklardan birisinin olayın etkisi ile kısa süreliğine şoka girdiği ve konuşamadığı gözlendi. Kazanın hemen ardından vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayda yaralanan şahıslar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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